Происшествия 16 апреля 2024, 02:11 Бывший генпрокурор России обнаружил сына мертвым в московской квартире Сын экс-прокурора России Валентина Степанкова умер в Москве Unsplash

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Бывший генпрокурор России Валентин Степанков обнаружил своего сына мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, следов насилия на теле не обнаружили. Денис Степанков скончался на 48 году жизни.

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Ранее советский и российский актер театра и телевидения Евгений Шершнев ушел из жизни в возрасте 75 лет. Предположительно, актер в последние годы сильно болел. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. С середины 1990-х актер сменил род деятельности и начал заниматься мелким бизнесом. Позже он возглавил фирму, связанную с установкой памятников и монументов.