Культура 04 апреля 2024, 15:10 Умер актер Евгений Шершнев Советский и российский актер Евгений Шершнев умер на 76-м году жизни Кадр: фильм-спектакль «Лето в Ноане» / kino-teatr.ru

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Советский и российский актер театра и телевидения Евгений Шершнев ушел из жизни в возрасте 75 лет. Информация об этом появилась в его профиле на сайте «Кино-театр.ру».

Предположительно, актер в последние годы сильно болел. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

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Евгений Шершнев родился 25 декабря 1948 года в Одессе. Он отучился в Щукинском училище, а позже работал в Театре имени Вахтангова. С середины 1990-х актер сменил род деятельности и начал заниматься мелким бизнесом. Позже он возглавил фирму, связанную с установкой памятников и монументов.

На сцене Шершнев запомнился ролями в спектаклях «Кот в сапогах», «Принцесса Турандот», «Степан Разин» и других. Он также принял участие в радиоспектакле «И дольше века длится день». На экране актер появлялся в фильмах-спектаклях «Человек с ружьем», «Сирано де Бержерак», «Брестский мир».