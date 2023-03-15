Происшествия 15 марта 2023, 03:14 Бывший Дом пионеров со столетней историей сгорел под Красноярском МЧС: объект культурно-исторического наследия загорелся в Канске Красноярского края

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Здание бывшего Дома пионеров, являющееся объектом культурно-исторического наследия, загорелось в Канске. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Постройка начала XX века значится на региональном учете. Она не эксплуатировалась уже более 20 лет.

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«Загорание неэксплуатируемого здания произошло в Красноярском крае по адресу: город Канск, улица Краснопартизанская, дом 66. Здание входит в объект культурно-исторического наследия регионального значения», — уточнили в пресс-службе.

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К тушению пожара привлекались 25 человек и восемь единиц техники. Пострадавших в результате возгорания нет.

Проект здания утвердили в 1912 году. За его более чем столетнюю историю в нем располагались несколько учебных заведений. В истории архитектуры Красноярского края это здание значится как памятник архитектуры.

Ранее еще один пожар случился в поселке Зуевский Пермского края. Там загорелся жилой двухэтажный дом. Спасателям удалось вывести из огня женщину.