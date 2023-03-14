Происшествия 14 марта 2023, 13:45 Пожар произошел в жилом доме в Пермском крае

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Возгорание жилого дома произошло в поселке Зуевский Пермского края. Спасателям удалось вывести из горящего здания женщину, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, огонь охватил двухквартирный дом — загорелась кровля. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

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Отмечается, что пожарные спасли из пылающего дома женщину, всего в ликвидации возгорания принимали участие 11 человек.

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