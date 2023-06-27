Эксклюзив 27 июня 2023, 11:59 Бывшему руководителю главка МЧС Кузбасса вынесли приговор за пожар в «Зимней вишне» Суд приговорил экс-главу ГУ МЧС Кузбасса Мамонтова к 10,5 года за пожар в «Зимней вишне»

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В Центральном районном суде Кемерова вынесли приговор бывшему руководителю Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и главному государственному инспектору по пожарному надзору Григорию Терентьеву. Их отправили в колонию на 10,5 и 8,5 лет соответственно. «360» показал кадры из зала суда.

Заседание прошло 27 июня. Александра Мамонтова обвинили в халатности и растрате. Судья Инна Михайленко зачитала приговор — по совокупности преступлений бывшего руководителя главка кузбасского МЧС приговорили к 10,5 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей и запретом два года занимать должности в госорганах и учреждениях.

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Он находился под стражей с 25 мая 2018 года. Прокурор просил отправить экс-чиновника в тюрьму на 14 лет.

Григория Терентьева признали виновным в мошенничестве и халатности. Его приговорили к 8,5 года колонии общего режима.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на последнем этаже. Из-за закрытых дверей и отключенной сигнализации погибли 60 человек, большинство из них — дети. В 2021 году начали выносить приговоры — восемь обвиняемых осудили на сроки от пяти до 14 лет колонии.