Происшествия 18 мая 2023, 23:08 Бывшего Волочковой отправили в СИЗО на два месяца за зверское избиение жены Telegram-канал SHOT: бывшего Волочковой отправили в СИЗО на два месяца за избиение жены Соцсети

Читать 360tv в

Бывший избранник балерины Анастасии Волочковой до комы избил новую супругу. Мужчину арестовали на два месяца, написал Telegram-канал SHOT.

На суде Сергей заявил, что не пытался скрыться, сам привез жену в больницу и провел с ней двое суток.

Реклама

«Мы вместе пришли в травмпункт, я вызвал скорую, на скорой мы вместе поехали в больницу, созванивался с доктором. Дома выпил успокоительных, и меня вырубило. Потом вышел за водой — и меня арестовали. Не надо рушить нашу семью», — говорил он.

Мужчина уверял, что любит свою избранницу, просил дать ему еще один шанс.

Ранее SHOT сообщал, что Сергей до полусмерти избил супругу из-за измены. Мужчина набросился на нее в квартире в Москве. Соседи услышали крики и вызвали полицию и скорую помощь. Девушка попала в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами.

«Как заявила нам Анастасия Волочкова, это из-за нее бывший избил свою жену Настю», — написал SHOT.

В беседе с «360» Волочкова рассказала, что Сергей — очень вспыльчивый человек. Однако до серьезных ссор в паре не доходило. Балерина допустила, что ее бывший избранник мог избить супругу, но призналась, что раньше даже не могла представить, что такое вообще возможно. Артистка сказала, что конфликт в семье Сергея начался раньше, причиной стала ревность его жены к Анастасии, когда та увидела старые фото.