Эксклюзив 17 мая 2023, 17:21 «Даже не могла представить». Волочкова допустила, что ее экс-возлюбленный действительно избил жену до комы Волочкова вспомнила о вспыльчивости экс-возлюбленного, обвиненного в избиении жены Соцсети

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Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость, что ее бывший возлюбленный, владелец банного комплекса Сергей Кузнецов избил жену до комы. В беседе с «360» экс-артистка Большого театра допустила, что ее экс-избранник действительно поднял руку на супругу.

По данным Telegram-канала Shot, Кузнецов набросился на свою жену Анастасию в квартире в Бауманском районе Москвы. Соседи услышали крики и вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренним кровотечением в голове и множественными ушибами и ссадинами, девушка впала в кому, написали авторы Shot.

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Очень вспыльчивый человек

Комментируя новость, Волочкова вспомнила, что познакомилась с Кузнецовым на шоу «Давай поженимся!» 27 декабря 2021 года. Они вместе отметили Новый год, и балерина позвала банщика в путешествие на Мальдивы.

На островах они прекрасно проводили время, не пили алкоголь, занимались спортом и вели трансляции в соцсетях. По словам знаменитости, благодаря ей бизнесмен «вкусил долю пиара». В характере мужчины проявилось тревожное качество.

«Он вспыльчивый человек, очень вспыльчивый. Но не доходило никогда до каких-то серьезных моментов», — отметила артистка.

Кузнецов иногда повышал на нее голос или выражал негодование в переписке, но ей удавалось сглаживать эти моменты за счет силы духа, продолжила Волочкова. Балерина встречалась с предпринимателем всего месяц, поскольку они изначально договаривались что их отношения не перейдут в разряд серьезных.

Жена приревновала

Через какое-то время владелец банного комплекса сообщил звезде, что женится. Артистка поздравила пару, но впоследствии они перестали общаться.

В апреле 2023 года Кузнецов позвонил Волочковой, и она сообщила ему о своем спектакле. Супруги должны были посетить выступление балерины в Москве 30 апреля, но так и не приехали.

«Я чувствую, что уже какая-то закусь у них начала происходить вот в тот момент», — поделилась знаменитость.

Через день после шоу артистка улетела на Мальдивы. Бывший возлюбленный внезапно позвонил ей и сообщил, что они с женой расстаются.

«Он сказал, что Настя приревновала ко мне, увидев фотографии того еще периода, то есть 1,5 года назад, нашего отдыха. Вот эти всякие красивые [фото] в купальниках на пляже с комментариями Сергея, признаниями в любви в мой адрес. И вот у нее наступила эта ревность», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, Кузнецов пояснил, что поведение жены начало его раздражать, поэтому он решил развестись с ней. Артистка не исключила, что бизнесмен поднял руку на супругу, хотя звезда запомнила в основном положительные черты экс-избранника.

«Если он избил женщину до такой ситуации, что она сейчас находится в коме, значит, мог. Я, со своей стороны, хочу сказать, что я даже не могла представить, что такое вообще возможно. Потому что в моей памяти он как позитивный, классный, юморной, смешной и легкий в общении», — подчеркнула знаменитость.

Волочкова добавила, что никто из мужчин не уходит от нее окончательно. Все ее возлюбленные перестают иметь свое имя и становятся в ряд ее бывших, подытожила балерина.