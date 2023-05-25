Происшествия 25 мая 2023, 19:27 Бывшего профессора ВШЭ объявили в розыск МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина YouTube

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МВД России объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики Константина Сонина. Информация об этом появилась в электронной базе ведомства.

«Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК (Уголовного кодекса — прим. ред.)», — отметили в публикации.

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По какой именно статье бывшего преподавателя ВШЭ объявили в розыск, не указали.

Известно, что московский Следственный комитет еще 25 марта возбудил уголовное дело в отношении Сонина по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Как сообщало следствие, с апреля по июль прошлого года он регулярно публиковал в Telegram-канале посты с фейками о деятельности ВС России в рамках проведения спецоперации.

По заключению экспертов, тексты экс-профессора содержат «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды» по отношению к российским военнослужащим, сообщил ТАСС. На сегодняшний день Сонин находится за пределами страны.