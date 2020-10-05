facebook_pixel
    05 октября 2020, 09:46

    Бывшая конюшня в усадьбе князей Голицыных загорелась в Балашихе

    Анастасия Калинина

    На территории усадьбы Пехра-Яковлевское в подмосковной Балашихе загорелась конюшня. Об этом сообщили в подмосковном управлении МЧС.
    Бывшая конюшня в усадьбе князей Голицыных загорелась в Балашихе

    Сейчас на месте работают девять спасателей и три пожарных машины. Информации о пострадавших пока нет.

    «В 08:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, владение 4», — сообщили в ведомстве.

    В пресс-службе МЧС призвали местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

    Несколько дней назад в московском районе Лефортово произошел пожар. Возгорание случилось в доме 13, корпус 12, на улице Краснознаменской. Данных о погибших нет.

    Новости SMI.FM