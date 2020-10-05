Бывшая конюшня в усадьбе князей Голицыных загорелась в Балашихе

На территории усадьбы Пехра-Яковлевское в подмосковной Балашихе загорелась конюшня. Об этом сообщили в подмосковном управлении МЧС.

Сейчас на месте работают девять спасателей и три пожарных машины. Информации о пострадавших пока нет.

«В 08:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, владение 4», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС призвали местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Несколько дней назад в московском районе Лефортово произошел пожар. Возгорание случилось в доме 13, корпус 12, на улице Краснознаменской. Данных о погибших нет.