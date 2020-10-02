Пожар произошел в новостройке на юго-востоке Москвы. Видео

В строящемся жилом комплексе в московском районе Лефортово произошел пожар. В задымленном здании могут находиться люди. Об этом «360» сообщил источник в экстренных органах.

По его данным, ЧП случилось в доме 13, корпус 12, на улице Краснознаменская.

На кадрах видно, что из здания валит черный дым. По предварительной информации, находящиеся внутри люди могут быть отрезаны от выходов. На месте уже работают пожарные.

В пресс-службе столичного МЧС информацию о пожаре подтвердили. Возгорание произошло на первом этаже.

«Здание строящееся», — отметили в ведомстве.