Эксклюзив 21 декабря 2022, 18:47 Больница загорелась на севере Москвы Источник «360»: клиническая больница «Медси» загорелась в Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вечером 21 декабря в Москве начался пожар в клинической больнице «Медси», расположенной на севере столицы. Об этом «360» сообщил в источник в экстренных службах.

В здании на 2-м Боткинском проезде началось открытое горение в техническом помещении. Пламя вспыхнуло в третьем корпусе дома №5.

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Экстренные службы уже получили информацию о произошедшем и выехали на место. Данных о пострадавших пока не поступало. Подробности ЧП уточняются.

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Источник «360» в больнице уточнил, что задымление началось на третьем этаже, эвакуация не проводилась.