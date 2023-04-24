Эксклюзив 24 апреля 2023, 06:33 Бытовка сгорела дотла в Новой Москве Пожарные потушили пожар в бытовках в Новой Москве, один человек погиб РИА «Новости»

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В Новой Москве сгорели бытовки. В очаге возгорания спасатели обнаружили тело человека, сообщил источник «360».

Пожар случился рано утром 23 апреля в 72-м квартале поселка Московский, экстренные службы вызвали в 01:30. Горели две из шести двухэтажных бытовок площадью два на шесть метров, одна из них выгорела полностью. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Во время ликвидации спасатели нашли в очаге возгорания одного погибшего.

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