Эксклюзив 23 апреля 2023, 23:55 Tesla протаранила стоящий на аварийке внедорожник на западе Москвы Источник «360»: два человека пострадали в результате ДТП в Северо-Западном тоннеле Москвы РИА «Новости»

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В Северо-Западном тоннеле Москвы произошло ДТП. Как сообщил источник «360», столкнулись Tesla и Nissan. В результате аварии два человека попали в больницу.

Пострадали пассажирка Tesla и водитель Nissan. По предварительным данным, у женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудины. О повреждениях мужчины не сообщается, но его также госпитализировали.

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Информацию об аварии подтвердил департамент транспорта Москвы. В Telegram-канале ведомства появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как летящий на большой скорости автомобиль врезается в сделавшее остановку авто. У стоящей на полосе движения машины включена аварийка и открыт багажник. Выставлены ли были знаки аварийной остановки, по видео понять нельзя.

В дептрансе сообщили, что на месте работают оперативные службы города. Движение в этом районе было затруднено, но сейчас проезжая часть уже свободна.