Эксклюзив 16 августа 2023, 10:56 «Было скучно». Подросток в Уфе развлекал себя стрельбой по детсаду из окна Жительница Уфы сняла на видео подростка, устроившего стрельбу из окна по детсаду

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В Уфе подросток от скуки начал стрелять из окна квартиры в сторону расположенного напротив детского сада. Происходящее сняла на видео соседка молодого человека. Женщина остановила парня в подъезде и потребовала объяснить этот поступок.

«Ты стрелял сейчас?» — спросила соседка.

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В ответ молодой человек сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Тогда женщина уточнила, что говорит о стрельбе по окнам детсада, и стала требовать дать номер родителей. Подросток ответил, что мать и отец на работе, а сам он идет в магазин. Номер давать отказался.

«Лучше скажи правду. Ты стрелял?» — еще раз спросила женщина.

Подросток ответил, что он.

«А зачем ты это делал?» — возмутилась местная жительница

«Скучно. Я по окнам не стрелял», — ответил парень.

ЧП со стрельбой уже прокомментировали в региональном главке МВД. По данным ведомства, к случившему, по предварительной информации, причастен 15-летний подросток. Он без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу, пояснили в пресс-службе.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Проверка продолжается.