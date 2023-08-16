16 августа 2023, 10:56
«Было скучно». Подросток в Уфе развлекал себя стрельбой по детсаду из окна
Жительница Уфы сняла на видео подростка, устроившего стрельбу из окна по детсаду
В Уфе подросток от скуки начал стрелять из окна квартиры в сторону расположенного напротив детского сада. Происходящее сняла на видео соседка молодого человека. Женщина остановила парня в подъезде и потребовала объяснить этот поступок.
«Ты стрелял сейчас?» — спросила соседка.
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В ответ молодой человек сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Тогда женщина уточнила, что говорит о стрельбе по окнам детсада, и стала требовать дать номер родителей. Подросток ответил, что мать и отец на работе, а сам он идет в магазин. Номер давать отказался.
«Лучше скажи правду. Ты стрелял?» — еще раз спросила женщина.
Подросток ответил, что он.
«А зачем ты это делал?» — возмутилась местная жительница
«Скучно. Я по окнам не стрелял», — ответил парень.
ЧП со стрельбой уже прокомментировали в региональном главке МВД. По данным ведомства, к случившему, по предварительной информации, причастен 15-летний подросток. Он без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу, пояснили в пресс-службе.
Оружие изъяли и направили на экспертизу. Проверка продолжается.
Стрельба
Уфа
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