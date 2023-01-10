Происшествия 10 января 2023, 05:51 Пассажиров экстренно севшего в Индии самолета обыскивали спецназовцы с автоматами Россияне с приземлившегося в Джамнагаре самолета рассказали, что их обыскивал спецназ Pixabay

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Российские туристы с самолета авиакомпании Azur Air, который вынужденно приземлился в индийском городе Джамнагар после сообщения о минировании, рассказали испугались во время обысков. Пассажиры признались РЕН ТВ, что не знали причин происходящего.

«Было очень страшно. Нам ничего не объявили, сказали, что вся информация будет после посадки», — рассказала одна из пассажирок.

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Полет длился шесть часов, потом капитан судна объявил, что они вынуждены приземлиться в ближайшем аэропорту в Индии. Пассажирам не сообщили причину экстренной посадки.

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«Сказать, что мы удивились — это ничего не сказать. Индийский спецназ, несколько броневиков, огромное количество людей с автоматами», — поделился россиянин.

Пассажиров вывели с самолета и досмотрели. Индийские власти заявили, что самолет Azur Air дальше не полетит, россиянам предоставят другой лайнер.

Лайнер компании Azur Air, следовавший по маршруту 2401 Москва — Гоа, совершил вынужденную посадку в Индии из-за сообщения о минировании. Администрация аэропорта обеспечила эвакуацию пассажиров и тщательный досмотр самолета. Информация о минировании не подтвердилась.