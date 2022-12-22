Эксклюзив 22 декабря 2022, 10:28 «Были все свои». Помощница депутата — об обстреле, при котором пострадал Рогозин Помощница депутата Журавлева сообщила подробности обстрела, при котором пострадал Рогозин РИА «Новости»

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Ранения во время обстрела гостиницы «Шеш-Беш» получил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и люди из его близкого окружения, рассказала «360» помощник председателя партии «Родина» Алексея Журавлева Татьяна Калегина. Депутат также находился на мероприятии.

«Что произошло? Жили в этой гостинице. По случаю дня рождения банкета не было, был фуршет в рабочей обстановке, были все свои. Дмитрий Олегович [Рогозин], его соратники из „Царских волков“, Алексей Александрович [Журавлев] был, его помощник. Поэтому ранения получили только люди из близкого круга», — пояснила собеседница «360».

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Калегина отметила, что Журавлев не получил ранения, но немного пострадал его помощник. Депутат — давний соратник Рогозина, уже несколько месяцев он принимает участие в боевых действиях в составе батальона «Пятнашка».

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Ранее стало известно, что Рогозин получил ранения спины — осколок мины попал ему в позвоночник. Врачи установили, что его невозможно извлечь. Сам глава экс-глава Роскосмоса оценивает свое состояние удовлетворительное, от эвакуации в другие регионы России отказывается.