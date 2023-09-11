Эксклюзив 11 сентября 2023, 12:42 «Были странности». Задержанный в ростовском хуторе школьник не общался с одноклассниками Задержанный в ростовском хуторе школьник не общался с одноклассниками РИА «Новости»

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Подросток, устроивший вооруженное нападение в школе хутора Красный Десант, раньше не проявлял никакой агрессии к окружающим. Был молчаливым, словно немного со странностями, поделилась в комментарии «360» мать одного из одноклассников задержанного молодого человека.

«Сын шел на нулевой урок, когда подходил, как раз мальчика этого связали. Он в классе с сыном учится. Просто был немножко странный, но всегда участвовал во всех субботниках, когда куда-то выезжали с классом [тоже ездил]. Немножко со странностями, но не агрессивный», — рассказала женщина.

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По ее словам, подросток был молчаливым, ни с кем особо не общался. Известно, что он жил с бабушкой. Пожилая женщина тоже производила положительное впечатление. Собеседница «360» пояснила, что видела пенсионерку на родительских собраниях.

«Хорошая женщина, всегда участвует во всех обсуждениях школьных, родителей не видела. Старший сын с ним не общается, тот вечно сам по себе. Ни разу не слышала, чтобы проявлял агрессию, проблем не было», — еще раз указала она.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, нападение произошло около 07:50. Подросток успел ранить четырех взрослых. Среди детей никто не пострадал.

«Установлено, что нападавшим оказался ученик девятого класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — заключил глава региона.