Эксклюзив 11 сентября 2023, 12:14 «Никого мы не испугались». Вахтер школы — о нападении девятиклассника в ростовском хуторе Вахтер школы в хуторе Красный Десант не испугался при нападении девятиклассника

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После вооруженного нападения девятиклассника занятия в школе в хуторе Красный Десант (Ростовская область) отменили. В настоящее время образовательное учреждение закрыто. Вахтер выпускает находившихся внутри людей и сразу закрывает калитку на замок. В комментарии «360» женщина заверила, что случившееся ее не испугало.

«Мы стойкие, никого мы не испугались», — подчеркнула она.

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По ее словам, раньше странностей за этим молодым учеником не замечали.

Родители нескольких учеников начальных классов в комментарии «360» отметили, что не знают молодого человека в силу разницы в возрасте своих детей и этого девятиклассника.

Один из мужчин рассказал, что узнал о случившемся от супруги. Сразу же прибежал к школе, но в это время нападавшего уже обезвредили.

По информации источника «360», подросток стремился ранить учителя по обществознанию из-за того, что педагог ставил ему тройки.

«Его это бесило, но на оценку выше он не тянул», — пояснил он.

В истинных мотивах молодого человека разбираются правоохранители. Известно, что молодому человеку 15 лет, он страдает психическим заболеванием.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, подросток при попытке зайти в школу успел ранить ножом троих сотрудников и родственника одного из учеников.

«Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести», — заключил Голубев.

По информации Telegram-канала Baza, подросток зашел в школу в маске. Вахтер сказала ему снять ее, но в ответ молодой человек начал угрожать.

Находившийся в коридоре пожилой мужчина (родственник одной из учениц) заступился за женщину. Тогда девятиклассник напал на пенсионера. Мужчина попытался выскочить на улицу, но нападавший побежал за ним. На улице его задержали.

Источник Baza уточнил, что пенсионер получил пять ножевых ранений. Его доставили в таганрогскую больницу. Также травмы получила вахтер школы и одна из учительниц — у них выявили порезы рук.