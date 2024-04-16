Эксклюзив 16 апреля 2024, 17:05 «Были нехорошие предчувствия». Муж — о смерти супруги в московской клинике Муж умершей в московской клинике женщины: у нее были нехорошие предчувствия Unsplash

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Пациентка умерла в частной клинике на севере Москвы после операции по абдоминопластике живота. Муж покойной рассказал «360» подробности случившегося.

«У нее были нехорошие предчувствия. Нервно себя вела. Вот как-то было ей боязно, и мне было волнительно. Такое было состояние нервозное», — поделился мужчина.

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По его словам, супруга с помощью операции хотела избавиться от послеродовых последствий. Ее беспокоили боли из-за разрыва мышц, поэтому женщина решилась на пластику живота.

«Врачи заверили, что такое делается, это не какая-то уникальная операция. <…> У нее был пониженный гемоглобин, ей дали рекомендации поднять его, она на неделю перенесла операцию. Ставила капельницу с железом. Гемоглобин немножко подняла. Больше никаких противопоказаний не выдали», — рассказал муж умершей.

Мужчина добавил, что операцию проводили в довольно известной клинике. Он подчеркнул, что не может обвинить врача в произошедшем.

«Я не знаю еще результатов расследования, потому что делом занимается Следственный комитет. Никакой вариант не исключается. Будем ждать результатов специальных обследований. Мои ощущения не основаны пока ни на чем, не могу утверждать, что это вина врача», — сказал собеседник «360».

После смерти пациентки в столичной клинике СК возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства начали обыски в медучреждении. Они изъяли служебную и медицинскую документацию.