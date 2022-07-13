Рабочего шахты «Распадская-Коксовая» в Кемерове Леонида Моисеева нашли живым через шесть дней после обрушения породы. Горняка считали погибшим. Его отправили в больницу — в распоряжении «360» появилось видео доставки Моисеева на машине скорой помощи.

На ролике мужчину выносят на носилках, но на вопросы врачей о самочувствии он отвечает довольно бодро — по крайней мере, для человека, который почти неделю провел под завалами. Леонид признался врачам, что, «пока ехал, поспал».

Родственник Леонида, Борис Григорьевич, рассказал «360», что узнал о его чудесном спасении ранним утром.

«Я сейчас на пенсии, но раньше с ним работал, семью его знаю, дружили мы хорошо. Когда это все случилось, я узнал, что Леонида не нашли. <…> Когда его откопали, в начале шестого утра, мне сообщили, что он жив и что его отвезли в больницу», — вспомнил Борис Григорьевич.

По его словам, шахтер был в сознании и «все понимал, соображал».

Леонид Моисеев пропал 5 июля. В МЧС России сообщили, что определить его местонахождение удалось благодаря датчику. Жив Леонид или нет, определить не представлялось возможным из-за отсутствия связи.

«В условиях постоянной угрозы повторного обрушения семь дней горноспасатели метр за метром разбирали завалы и переукрепляли своды шахты. Работать приходилось вручную — включать технику было опасно из-за высокой загазованности», — добавили в ведомстве.

В результате «чудо свершилось».

У Леонида Моисеева есть жена и дети от первых двух браков. Семья верила, что он вернется живым.