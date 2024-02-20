Эксклюзив 20 февраля 2024, 13:59 «Был с утра закрыт». Частично рухнувший в Подмосковье магазин не работал 20 февраля Источник «360»: обрушившийся в Старой Купавне магазин не работал 20 февраля Телеканал «360»

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Сетевой супермаркет, крыша которого рухнула во вторник в Старой Купавне, в этот день не работал. Об этом сообщил источник «360».

Он не подтвердил информацию СМИ о том, что посетителей магазина вывели до обрушения конструкции.

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«Магазин был с утра закрыт, каких жителей выводили? <…> Магазин сегодня не работал. По техническим (причинам — прим. ред.)», — сказал собеседник «360».

Об эвакуации людей ранее сообщил Telegram-канал Mash.

В администрации Богородского городского округа объяснили, что кровля на площади 250 квадратных метров обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал. В МЧС предупредили о риске повреждения металлических конструкций из-за большого количества осадков и потепления.

В Новой Москве под тяжестью снега едва не рухнула крыша склада из-за лопнувших металлических балок. На место случившегося прибыли спасатели.