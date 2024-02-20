20 февраля 2024, 13:33
«Пострадавших нет». Власти прокомментировали обрушение крыши супермаркета в Старой Купавне
Появилось видео с места обрушения крыши магазина в Старой Купавне
Крыша сетевого магазина в Старой Купавне обрушилась под тяжестью снега. Об этом «360» сообщили в администрации Богородского городского округа.
«Кровля на площади 250 квадратных метров не выдержала под тяжестью снега. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели», — отметили власти.
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Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на оперативном совещании обратил внимание руководителей и управляющих компаний на необходимость своевременной очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи.
В МЧС напомнили, что в связи с большим количеством осадков и потеплением появилась угроза обрушения металлических конструкций. Владельцев зданий и сооружений призвали своевременно чистить кровли.
В распоряжении «360» также оказалось видео с места случившегося. На кадрах — пострадавшая конструкция.
Об обрушении крыши супермаркета стало известно 20 февраля. По данным СМИ, посетителей успели эвакуировать до ЧП.
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