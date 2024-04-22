Эксклюзив 22 апреля 2024, 19:40 Буллинг был и раньше. Появились подробности потасовки в нижегородской школе Источник «360» рассказал об участниках драки в нижегородской школе

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Участниками потасовки в одной из школ Нижнего Новгорода стали два мальчика, у одного из них есть особенности. Из-за них другие ученики и начали издеваться над подростком, рассказал источник «360».

По его словам, у ученика, который якобы в шутку решил драться с другим мальчиком в школьном коридоре, есть склонности к конфликтам. Раньше мишенью часто становились слабые дети, которые не могли дать отпор, добавил собеседник «360».

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Так, по его мнению, произошло и в этот раз. Оппонент подростка — мальчик с особенностями развития, пояснил он. При этом, по информации источника, в школе в конфликты никак не вмешиваются, хотя эта стычка — не первый случай буллинга в стенах учебного заведения.

По мнению собеседника «360», если бы эту драку не снимали на видео, вероятно, негативное отношение к школьнику могло продолжиться.

Ранее в региональном главке МВД сообщили о проверке по факту драки в школе. Участников потасовки уже установили. Причем родители пострадавшего к правоохранителям не обращались. О случившемся стало известно во время мониторинга открытых источников информации.