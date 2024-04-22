22 апреля 2024, 11:05
После потасовки в школе Нижнего Новгорода началась проверка. Участников установили
Полиция установила участников потасовки в школе в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде установили участников потасовки в одной из школ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
На записи, которую разместили в Telegram-канале ведомства, видно, что один из учеников находится на полу, его дергает за плечи другой подросток. Еще несколько школьников наблюдают за происходящим.
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Родители молодого человека не обращались в полицию, подчеркнули в пресс-службе. О случившемся стало известно во время мониторинга открытых источников информации.
В настоящее время участники потасовки установлены. Проверка продолжается. Полицейские выясняют причину конфликта и дадут оценку действиям подростков и их законных представителей, заключили в МВД.
Накануне стало известно о драке в одной из петербургских школ, где ученики жестоко избили одноклассницу, сняв происходящее на видео. По информации «Фонтанки», такую расправу дети устроили два месяца назад, но известно об этом стало только сейчас.
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