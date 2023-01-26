Происшествия 26 января 2023, 16:30 Буйных пассажиров высадили в аэропорту Новосибирска после скандала на борту «112»: летевшие из Таиланда якутяне не долетели до родины из-за скандала на борту unsplash

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В распоряжении Telegram-канала «112» появилось видео скандала на борту самолета, летевшего по маршруту Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри (Якутия). Особо буйных пассажиров высадили в аэропорту Толмачево.

На кадрах видно, как мужчина в защиту своей оскорбленной жены ругается на других пассажиров. Женщина говорит, что ее назвали «узкоглазой» и грозится достать обидчика в Алдане (город в Якутии — прим. ред.).

По информации авторов канала, потасовка началась после того, как женщина сделала замечание мужчине, который постоянно задевал ее кресло. Взаимные оскорбления перешли в рукопашную.

Взбешенная якутянка набросилась на другого мужчину, который начал орать на ее мужа. В результате супругов высадили в Новосибирске. Они так и не долетели до Якутии тем рейсом. Транспортные полицейские составили административные протоколы, добавили в «112».

Ранее мужчина устроил дебош в зоне досмотра. Он не захотел проходить досмотр в аэропорту Магадана. За оскорбление полицейских буйного пассажира поместили в изолятор.