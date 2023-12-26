Эксклюзив 26 декабря 2023, 16:57 «Буду кричать на всю страну». Мать уколовшейся шприцом девочки из Орехово-Зуева рассказала о состоянии ребенка Уколовшаяся шприцом в Орехово-Зуеве девочка пересдаст анализы через 3 месяца Pxhere

Читать 360tv в

Девочка, уколовшаяся шприцом на территории детского сада в Орехово-Зуеве, чувствует себя хорошо, но пока нельзя узнать, заразилась ли она чем-то. Об этом рассказала «360» мать пострадавшего ребенка Ольга.

По словам женщины, ее дочь нашла инсулиновый шприц на улице во время прогулки в детском саду и укололась иглой. Ольга отметила, что шприц лежал не за забором, а именно на территории дошкольного учреждения.

Реклама

«У нее, с ее слов, пошла кровь. Как она говорит, медики обработали спиртом и йодом. Потом мы поехали в больницу, сделали рентген руки. Ничего у нее там нет — ни осколка шприца, ничего», — рассказала собеседница «360».

Женщина отвела дочь к врачу, девочка сдала анализы. Однако специалист предупредила, что, если ребенок заразился ВИЧ, гепатитом или чем-то еще, выявить это сейчас не получится.

«Это все отобразится только через три месяца. Надо будет через три месяца повторно делать [анализы]», — пояснила Ольга.

По словам жительницы Орехово-Зуева, ухудшений в состоянии дочери она не заметила и они даже поехали на елку. Претензий к детскому саду у женщины пока нет.

«Но если через три месяца, не дай бог, у меня ребенок чем-то заболеет, конечно, я буду кричать на всю страну», — заключила собеседница «360».

Установление всех причин и обстоятельств случившегося контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура. Ее специалисты также оценят ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.