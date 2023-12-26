Эксклюзив 26 декабря 2023, 09:09 Ребенок нашел шприц в детсаду в Орехово-Зуеве piqsels

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В СМИ распространилась информация о том, что в детсаду в Орехово-Зуеве девочка якобы нашла шприц, в котором была доза инсулина, и уколола им себе руку. Сообщалось, что ребенка госпитализировали. Однако в администрации города «360» рассказали, что все было совсем не так.

«Шприц был без иглы, ребенок дома», — заявили там.

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В августе в Москве 10-летняя девочка укололась о шприц со светло-бежевой жидкостью на заднем сиденье арендованной машины каршеринга. Отец, обнаружив, что произошло, обратился к медикам. Девочку экстренно увезли в больницу. Экспертиза показала, что на шприце были следы мефедрона. Правоохранители установили личность человека, употребившего наркотик в машине, и арестовали его. Подозреваемым оказался 37-летний житель Ставропольского края, которого неоднократно судили за незаконный оборот наркотических средств. Бывшая девушка задержанного рассказала, что он «вел разгульный образ жизни».