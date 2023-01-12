12 января 2023, 01:54
«Будем доказывать невиновность». Адвокат дезинсектора магазина «Магнит» заявил о намерениях убедить суд
Дезинсектор магазина «Магнит» не согласился с обвинением прокурора — адвокат
В Люблинском суде состоялось судебное заседание по делу дезинсектора магазина «Магнит», которого обвинили в гибели людей после употребления арбузов. Адвокат обвиняемого рассказал «360» о дальнейших действиях защиты.
«На судебном заседании прокурор огласил обвинение моему подзащитному, с которым обвиняемый категорически не согласился. В дальнейшем судебном разбирательстве мы будет доказывать невиновность Антона Котова. Мы постараемся убедить суд в его невиновность», — сказал адвокат.
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Перед слушанием в суде обвиняемый Антон Котов проигнорировал журналистов. Как потом объяснил адвокат обвиняемого, у его подзащитного стоит запрет на общение с прессой.
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Антона Котова обвинили в гибели пожилой женщины и ее внучки, которые в 2021 году скончались после употребления арбузов, купленных в магазине «Магнит».
Следователи завели уголовное дело по факту гибели людей по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Суд
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