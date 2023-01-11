Эксклюзив 11 января 2023, 11:11 Дезинсектор магазина «Магнит» предстал перед судом по делу гибели людей из-за арбуза Начался суд над дезинсектором магазина «Магнит» по делу об отравлении арбузами РИА «Новости»

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Работник службы дезинфекции Антон Котов предстал перед Люблинским судом по делу о гибели посетителей, отравившихся купленными арбузами в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Подсудимый не стал отвечать на вопросы журналистов. По словам его представителя, у его подзащитного стоит запрет на общение с прессой.

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«Комментировать пока ничего не будем. В ходе судебного разбирательства будем давать комментарии за пределами зала заседания», — сказал представитель Котова.

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Резонансное дело тянется с 2021 года. В сентябре того года трех женщин из одной семьи доставили в больницу с симптомами острого отравления. Бабушка с внучкой скончались, выжила только мать девочки.

Следователи завели уголовное дело по факту гибели людей по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По этому делу задержали дезинсектора Андрея Котова. По версии следствия, мужчина провел некачественно работу и распылил на поверхность арбузов инсектицид.