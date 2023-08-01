Происшествия 01 августа 2023, 08:25 Брошенную коляску с младенцем обнаружили в Комсомольске-на-Амуре Младенца в коляске без родителей нашли во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре РИА «Новости»

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Коляску с младенцем без родителей нашли во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре утром во вторник, 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Хабаровскому краю.

«Утром в 6:29 во дворе жилого дома на улице Победы обнаружили коляску с младенцем, угрозы его жизни нет. Ребенка в 7:35 отвезли на стацию скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

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РИА «Новости» уточнило, что мальчику от роду шесть месяцев. В связи с находкой региональная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

«Начались поиски законных представителей малыша, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности», — добавили в ведомстве.

Ранее в Туве нашли четырехлетнего ребенка, который два дня находился вне дома. К поискам привлекали порядка 400 человек.