Происшествия 27 июля 2023, 03:55 Пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в Туве МЧС: спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика Freepik

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Спасатели отыскали пропавшего четырехлетнего ребенка в Туве. Он находился в двух с половиной километрах от села Хайыракан. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Состояние мальчика удовлетворительное, сейчас его осматривают врачи.

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Об исчезновении ребенка стало известно 25 июля. Он был во дворе частного дома в селе Хайыракан вместе с родственником. В какой-то момент мальчик пропал из виду, и семья принялась его искать. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, поэтому подключились правоохранительные органы и сотрудники спасательных служб.

К поискам привлекли около 400 человек и свыше 30 единиц техники. Через день после пропажи нашли вещи ребенка у ручья в 700 метрах от дома.

Ранее мать мальчика рассказала «360», что сын и раньше уходил из дома. Стресса и проблем в семье нет, поэтому он не сбегал. По ее словам, ребенок не ориентируется на местности, поэтому не может самостоятельно найти дорогу до дома.