Бродячие собаки напали на девочку в Оренбурге

В Оренбурге стая бродячих собак напала на девочку. Следователи завели дело о халатности на местных чиновников, которые не проследили за отловом бродячих псов. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК России.

Бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку на улице Бебеля. Это произошло в минувшую субботу, 12 февраля. Ребенок получил травмы. Следователи провели проверку, по итогам на должностных лиц управления ЖКХ администрации Оренбурга завели уголовное дело по статье «Халатность».

В СК заявили, что халатные действия чиновников повлекли за собой нарушение законных прав жителей, что вылилось в нападение бездомных псов на малолетнюю девочку. По версии следователей, сотрудники администрации не организовали работу по отлову, транспортировке и содержанию бродячих собак должным образом. Действиям чиновников дадут правовую оценку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Расследование дела о нападении на девочку также взяла на контроль прокуратура Оренбургской области.

Ранее в Ярославской области стая бродячих собак насмерть загрызла жительницу Переславль-Залесского.