Стая бродячих собак насмерть загрызла жительницу Ярославской области

Жительница города Переславль-Залесский скончалась после того, как на нее напала стая бродячих собак. Ее доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти. Сообщение о смерти появилось на сайте региональной прокуратуры.

Женщину госпитализировали в четверг, 10 февраля. У нее были множественные укусы и признаки серьезного обморожения. В больнице пациентка провела всего час, потом скончалась.

В Переславле-Залесском стали разбираться в этой ситуации. Отлов и обращение с бродячими животными должно регулироваться законодательством. Однако в 2022 году в городе своевременно не заключили нужный контракт.

Теперь прокуратура направит материалы следователям, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Речь идет о деле о халатности, которая по неосторожности повлекла за собой смерть человека.

В последнее время в России участились случаи нападения бродячих собак на людей. Буквально на днях, 8 февраля, собака напала на маленького ребенка. На Камчатке пес вцепился в шею двухлетней девочки. Все случилось прямо на глазах у ее родственников.

Похожая история произошла и в Забайкальском крае — там погибла семилетняя девочка. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал поменять федеральные законы, которые регулируют отлов бездомных животных.