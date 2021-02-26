Бродячие собаки накинулись на школьницу в Златоусте. Местные пенсионерки заступились за них

Бродячие собаки набросились на ребенка в городе Златоусте Челябинской области. Третьеклассница возвращалась из школы, когда остановилась, чтобы посмотреть, который час, и в этот момент на нее набросилась стая собак. Но местные пенсионерки считают, что ситуацию сфабриковали, чтобы отстрелять собак.

Свора собак не успела серьезно травмировать ребенка благодаря обилию вещей и толстой зимней одежде. Но рюкзак потрепали — учебники и тетрадки раскидали по всему двору.

Девочку от собак отбил сосед, который показал разорванный рюкзак. Но местные бабушки считают, что ситуация подстроена. Они рассчитывают, к решению проблемы подключатся депутаты.

«Это сфабриковано! Девочка веселая стоит на фотографии, ничего ей не сделалось. Это те, кто ненавидит вообще все живое, они решили эту девочку сделать героем дня. Ничего с этой девочкой не случилось абсолютно. <…> Собаки ласковые, не надо настраиваться, что они обязательно укусят или сожрут. Они настолько ищут хозяина, потому что собака, у нее инстинкт сторожевой, они всех охраняют. У нас осталось пять, было 15, и мы всех их кормили. <…> Они у нас чистые, они у нас не больные, они у нас ласковые. Они с сережками в ухе, их стерилизовали, собаки под присмотром», — сообщила «360» местная жительница.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее объяснил, почему собаки иногда ведут себя агрессивно.