Кинолог объяснил, почему собаки иногда ведут себя агрессивно

В мире не существует агрессивных пород, но есть конкретные агрессивные собаки. И если хозяин заметил странное поведение у питомца, нужно сначала подумать о причине. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Хочу подчеркнуть, что нет агрессивных пород — есть конкретные агрессивные особи, которых никто не воспитывал и не дрессировал. Если воспитанная собака вдруг стала вести себя агрессивно, нужно подумать, что заставило любимца так резко измениться», — рассказал он РИА «Новости».

По словам кинолога, первоисточником всех причин агрессии является страх за безопасность, потери ресурсов, а также страх наказания или боли. В некоторых случаях неправильное поведение хозяина или проблемы со здоровьем могут вызвать агрессивную реакцию. Эксперт напомнил, что любая собака нуждается в воспитании.

Как правило, собаки не могут показать хозяину, что у них что-то болит. Поэтому агрессивное поведение может возникнуть, когда собака долгое время испытывает боль. Такая реакция может проявиться даже при обычном поглаживании. В таком случае нужно обратиться к ветеринару.

Голубев обратил внимание, что чаще всего агрессивное поведение проявляют собаки, взятые из приюта или от предыдущих хозяев, которые издевались над ними. От страха животные становятся злыми. Решить проблему поможет дрессировщик.