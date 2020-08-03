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    03 августа 2020, 19:05

    Бродячие псы напали на беременную женщину и ребенка в Лобне

    Анатолий Минкин

    Следователи проверят сообщения о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину и семилетнего мальчика в городском округе Лобня Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
    Бродячие псы напали на беременную женщину и ребенка в Лобне

    Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что женщине удалось отбиться от диких животных, а мальчика покусали за ногу.

    Следователи намерены опросить пострадавших и пообщаться со свидетелями нападения собак. Кроме того, они дадут оценят, как идеи работа по отлову диких собак в городском округе. По результатам проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела.

    Собственную проверку после сообщения о происшествии начала прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства подтвердили, что после нападения бродячих собак мальчик получил травмы. Мероприятия для подтверждения этой информации поручили провести прокуратуре городского округа Лобня.

    Это не первый случай нападения собак на детей в Московской области. Ранее в городском округе Красногорск гуляющая без намордника хаски набросилась на семилетнего мальчика и искусала ему лицо. Ребенка отправили на операцию, а собаку отправили на карантин к специалистам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В причинах случившегося разбирается полиция.

    Новости SMI.FM