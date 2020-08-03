Бродячие псы напали на беременную женщину и ребенка в Лобне

Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что женщине удалось отбиться от диких животных, а мальчика покусали за ногу.

Следователи намерены опросить пострадавших и пообщаться со свидетелями нападения собак. Кроме того, они дадут оценят, как идеи работа по отлову диких собак в городском округе. По результатам проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Собственную проверку после сообщения о происшествии начала прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства подтвердили, что после нападения бродячих собак мальчик получил травмы. Мероприятия для подтверждения этой информации поручили провести прокуратуре городского округа Лобня.

Это не первый случай нападения собак на детей в Московской области. Ранее в городском округе Красногорск гуляющая без намордника хаски набросилась на семилетнего мальчика и искусала ему лицо. Ребенка отправили на операцию, а собаку отправили на карантин к специалистам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В причинах случившегося разбирается полиция.