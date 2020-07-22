Два случая нападения собак на детей произошли в Красногорске

Пострадавшего мальчика с травмами лица в детскую хирургию Красногорской городской больницы № 1 увезла хозяйка животного. Ребенку предстоит операция. Собаку отправляют на карантин к специалистам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Владелица хаски даст показания.

Второй случай произошел на детской площадке на улице Комсомольская. Неизвестная собака напала на четырехлетнего мальчика. По словам мамы ребенка, он находился далеко от животного и играл со своим другом. Внезапно собака напала на малыша.

Отогнать пса помогли прохожие. Сейчас ребенок в больнице. Ему ставят уколы от бешенства. на голове у него рваная рана.

Дежурный Г У МВД по Московской области в городском округе Красногорск заявил, что сейчас по факту нападения собаки проводится проверка.

Собственную проверку организовали подмосковные следователи. Они намерены допросить владелицу хаски. Кроме того, они проверят, как в городском округе идет работа по отлову бродячих собак. По итогам проверки они примут решение по возбуждению уголовного дела.