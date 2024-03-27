Происшествия 27 марта 2024, 23:05 Братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall увезли на допрос Полиция забрала на допрос трех братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Следователи увезли на допрос троих братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом РИА «Новости» сообщила тетя Шамсидина Гулбиби Заргарова.

По ее словам, Фаридуни уехал в Россию на заработки — он планировал купить землю и построить дом для своей семьи. До этого фигурант дела жил в одном доме с тремя братьями и их детьми. Заргарова отметила, что не понимает причин участия родственника в теракте.

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Обвиняемый в теракте родился в кишлаке Лойоби в городе Гиссар, которые расположен в 50 километрах от Душанбе. До переезда в Россию Шамсидин Фаридуни занимался медициной.

Ранее стало известно, что дом в кишлаке Лойоби в Таджикистане, где жила семья Фаридуни, опечатали. По словам соседей, всех родственников обвиняемого в теракте забрали на допрос в Душанбе.