Происшествия 16 мая 2023, 08:45 Дрон с камерами упал на территорию санатория МВД в Смоленской области — СМИ Shot: беспилотник нашли на территории санатория МВД в Смоленской области piqsels

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На территории санатория МВД в Смоленской области обнаружили упавший беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

БПЛА обнаружила медсестра вечером 15 мая, она вызвала на место полицию. Правоохранители осмотрели дрон, взрывных устройств не нашли. Беспилотник отправили на экспертизу.

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«Птичку сделали из полимерного черного корпуса, внутри — две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. Карты памяти не было», — указано в сообщении.

Во вторник рано утром в Клинцах Брянской области средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Дрон повредил балкон жилого дома, никто не пострадал.

Украинский беспилотник атаковал полицейских в селе Хоромное Брянской области. Он сбросил на машины взрывное устройство, два автомобиля получили повреждения. Дрон-камикадзе направили на поселок Белая Березка Брянской области, он упал в поле недалеко от границы с Украиной и взорвался. В Суджанском районе Курской области БПЛА атаковал экскаватор, ранение получил водитель спецтехники.