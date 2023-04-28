28 апреля 2023, 12:04
Борьбу с пожаром на бывшей швейной фабрике в Клину сняли на видео
Появилось видео работ по ликвидации пожара на бывшей швейной фабрике в Клину
Пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания в здании бывшей швейной фабрики в Клину. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».
Огонь на территории здания вспыхнул ночью. Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, пламя успело распространиться на 500 «квадратах».
Реклама
В 07:10 в региональном главке МЧС сообщили о локализации пожара на площади 3200 квадратных метров. По предварительным данным в результате ЧП нет пострадавших, отметили в пресс-службе ведомства.
На месте работают 58 человек и 21 единица техники. Выяснение обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики взяла на контроль прокуратура.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама