Эксклюзив 28 апреля 2023, 12:04 Борьбу с пожаром на бывшей швейной фабрике в Клину сняли на видео Появилось видео работ по ликвидации пожара на бывшей швейной фабрике в Клину

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Пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания в здании бывшей швейной фабрики в Клину. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Огонь на территории здания вспыхнул ночью. Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, пламя успело распространиться на 500 «квадратах».

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В 07:10 в региональном главке МЧС сообщили о локализации пожара на площади 3200 квадратных метров. По предварительным данным в результате ЧП нет пострадавших, отметили в пресс-службе ведомства.

На месте работают 58 человек и 21 единица техники. Выяснение обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики взяла на контроль прокуратура.