Происшествия 28 апреля 2023, 09:33 Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в Клину Прокуратура Клина взяла под контроль расследование пожара в здании бывшей швейной фабрики

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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании бывшей швейной фабрики в Клину. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства региона.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики в городском округе Клин», — уточнили в ведомстве.

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На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Клинского городского прокурора Сергей Лукичев.

Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Спасатели уже локализовали возгорание.

Клинская городская прокуратура следит за ходом и результатами процессуальной проверки, которая проводится по факту происшествия.

Бывшая швейная фабрика расположена в городе Высоковск городского округа Клин на улице Советской. К тушению пожара привлекли 58 спасателей и 21 единицу техники. Причиной быстрого распространения огня стали конструктивные особенности здания.