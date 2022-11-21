Эксклюзив 21 ноября 2022, 23:33 Бомбоубежище загорелось на северо-востоке Москвы — источник Источник «360»: бомбоубежище на территории склада загорелось на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Бомбоубежище загорелось на территории склада на северо-востоке столицы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, пожар вспыхнул в бомбоубежище на Огородном проезде. Оно находится на территории склада Останкинского завода бараночных изделий. На место отправили пожарных.

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Пока информация о причинах и обстоятельствах возгорания уточняется.

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Ранее в центре Москвы начался пожар в многоэтажном жилом доме на Мукомольном проезде. По предварительным данным, его причиной стало возгорание мебели в одной из квартир на 37 этаже. Всех жильцов эвакуировали.