21 ноября 2022, 23:33
Бомбоубежище загорелось на северо-востоке Москвы — источник
Источник «360»: бомбоубежище на территории склада загорелось на северо-востоке Москвы
Бомбоубежище загорелось на территории склада на северо-востоке столицы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника, пожар вспыхнул в бомбоубежище на Огородном проезде. Оно находится на территории склада Останкинского завода бараночных изделий. На место отправили пожарных.
Реклама
Пока информация о причинах и обстоятельствах возгорания уточняется.
Реклама
Ранее в центре Москвы начался пожар в многоэтажном жилом доме на Мукомольном проезде. По предварительным данным, его причиной стало возгорание мебели в одной из квартир на 37 этаже. Всех жильцов эвакуировали.
Пожары
Реклама
Реклама