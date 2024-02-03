Происшествия 03 февраля 2024, 15:43 Бомба взорвалась в центре Афин ERT: взрывное устройство сработало у здания банка в центре Афин Vasilis Rebapis / Global Look Press

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Взрыв прогремел напротив здания Минтруда Греции в центре Афин. Бомбу заложили на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу возле отделения банка. Об этом сообщил греческий телеканал ERT.

По данным телеканала, в ночь на 3 февраля в редакцию издания «Эфимерида тон синдактон» поступило сообщение о готовящемся взрыве. Журналисты тут же позвонил в Центр экстренного реагирования, передав послание от анонима.

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Бомба, которая находилась в сумке, взорвалась 40 минут спустя, около 01:30. Место взрыва оцепили, всю улицу Стадиу перекрыли, там работают криминалисты.

Ответственность на себя взяла организация «Революционная классовая самооборона». Сотрудники службы антитеррора Греции начали расследование.

Ранее на заводе в Азербайджане произошел взрыв из-за сдетонировавшего боеприпаса, по которому ударили молотком.