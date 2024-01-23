Мир 23 января 2024, 16:05 Взрыв на военном заводе в Азербайджане произошел из-за удара молотком по снаряду «АзерТАдж»: на заводе Миноборонпрома Азербайджана в Ширване прогремел взрыв

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Взрыв на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширване произошел из-за сдетонировавшего боеприпаса. В результате ЧП погиб один человек, сообщило издание «АзерТАдж».

По данным прокуратуры Ширвана, из-за детонации снаряда также пострадала женщина 1978 года рождения. По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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По информации издания Oxu.az, взрыв раздался на заводе «Араз» в 100 километрах от Баку. На место происшествия выехали несколько автомобилей скорой помощи.

«Предположительно, инцидент произошел в результате попадания молотком по 120-миллиметровому минометному снаряду в одном из цехов завода», — указали в издании.

Ранее взрыв произошел на полиэфирном заводе в Ростовской области. В результате пожара на предприятии пострадали два человека.