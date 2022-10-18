Большинство жильцов пострадавшего дома в Ейске смогут вернуться домой — власти Краснодарского края | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 18:39 Большинство жильцов пострадавшего дома в Ейске смогут вернуться домой — власти Краснодарского края Власти Краснодарского края: жильцы 7 подъездов горевшего дома в Ейске вернутся домой

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Большинство жильцов многоэтажки в Ейске, пострадавшей после крушения Су-34, могут возвращаться в свои квартиры. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что штаб оценил состояние здания и пришел к выводу, что конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые влияют на безопасность людей. Поэтому уже сегодня вечером жильцы семи подъездов — первого, а также с пятого по десятый — начнут возвращаться домой.

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Кондратьев уточнил, что вопрос по основным пострадавшим подъездам — со второго по четвертый — остается открытым.

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«Ситуация по ним требует уточнения. Завтра проведем еще один оперативный штаб по аварийно-восстановительным работам конкретно этой части дома», — подчеркнул губернатор.

Он пояснил, что эта часть дома имела непосредственный контакт с самолетом. В связи с этими и высокими температурами, там могут быть серьезные повреждения.

Ранее власти Кубани пообещали оплатить похороны и выплатить по миллиону рублей семьям погибших, а пострадавшим — по 400 тысяч. Все остальные жильцы получат по 100 тысяч из-за потери имущества.