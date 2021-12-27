Больше 40 тысяч жителей Краснодара остались без отопления из-за аварии на теплопроводе

В Краснодаре произошла утечка на магистральном теплопроводе. По предварительным данным, к этому привел износ труб. В зоне отключения оказались больше 220 многоквартирных домов. В нем проживают свыше 40 тысяч человек.

Об отключении сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Там отметили, что утечка произошла на подземном теплопроводе диаметром 600 миллиметров.

«Частично прекращено теплоснабжение в Карасунском округе города: количество жилых домов — 223, количество населения — 42 000 человек, из них 13 000 детей», — сказано в сообщении.

Кроме того, подача тепла оказалась отключена в 32 объектах социальной значимости. Сейчас на теплопроводе продолжаются восстановительные работы. Завершить восстановление планируют к 03:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что аварийное отключение в понедельник, 27 декабря, произошло и на территории Воронежа. Там без горячей воды и отопления остались 413 домов, в которых проживает больше 140 тысяч человек. Причиной отключения, по предварительным данным, стала авария на местной ТЭЦ. По этому факту прокуратура проводит проверку.