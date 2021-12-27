Отопление и горячую воду отключили в 413 домах Воронежа. Прокуратура проведет проверку

Аварийное отключение батарей и горячей воды произошло в Воронеже. Всего без отопления остались 413 многоквартирных домов, населенных более 140 тысячами человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воронежской области.

Причиной отключения послужила авария на ТЭЦ-2 филиалом ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация». В результате воду отключили в Коминтерновском районе. На данный момент прокуратура организовала доследственную проверку, передал RT.

«Прокуратурой города организована проверка деятельности филиала ПАО „Квадра“ — „Воронежская генерация“ в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи горячей воды и отопления при устранении аварии», — рассказали в пресс-службе Воронежской области.