facebook_pixel
    27 декабря 2021, 19:11

    Отопление и горячую воду отключили в 413 домах Воронежа. Прокуратура проведет проверку

    Арина Бобкова

    Аварийное отключение батарей и горячей воды произошло в Воронеже. Всего без отопления остались 413 многоквартирных домов, населенных более 140 тысячами человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воронежской области.

    Причиной отключения послужила авария на ТЭЦ-2 филиалом ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация». В результате воду отключили в Коминтерновском районе. На данный момент прокуратура организовала доследственную проверку, передал RT.

    «Прокуратурой города организована проверка деятельности филиала ПАО „Квадра“ — „Воронежская генерация“ в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи горячей воды и отопления при устранении аварии», — рассказали в пресс-службе Воронежской области.