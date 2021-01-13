Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что массовое отравление жителей Буйнакска произошло из-за загрязнения питьевой воды. Сейчас в дома доставляют бойлеры с водой.

«По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В ведомстве отметили, что сейчас в городе усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды подаваемой населению. Специалисты призвали горожан употреблять только кипяченую или бутилированную воду, не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов и соблюдать правила личной гигиены. Жителям посоветовали по возможности не открывать краны с водой.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что сейчас для домов организована доставка питьевой воды.

«В городе сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с массовым отравлением и заболеванием острой кишечной инфекцией. <…>Во все районы города будет организована доставка воды водовозами», — сообщили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело по факту массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. В больнице находятся 61 ребенок и 10 взрослых.