Больница в Ярославле после пожара вернулась к работе в штатном режиме

Ярославская больница № 3, где в пятницу вечером произошло возгорание, работает в штатном режиме, подача электричества и кислорода не нарушена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подача электроэнергии и кислорода в больнице № 3 не нарушена. [Работа больницы] идет в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

По официальным данным властей региона, сообщение о задымлении в больнице поступило в 22:09 в пятницу. Выяснилось, что возгорание произошло на первом этаже здания. Причины пока не озвучены, рассматриваются разные версии.

В результате ЧП в больнице отключилась подача кислорода. На данный момент известно об одном летальном исходе. По предварительным данным, смерть пациента не связана с пожаром. Еще двоих человек удалось реанимировать.

Сейчас больница работает в штатном режиме. На место уже прибыли представители правительства области, сотрудники МЧС и правоохранители.