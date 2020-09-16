Болельщики «Ростова» устроили драку с фанатами «Локомотива» после матча

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с соперниками столичного «Локомотива» 14 сентября. После матча седьмого тура Российской премьер-лиги болельщики устроили массовую драку у одного из баров в Ростове-на-Дону.

Видео жесткой драки появилось в соцсетях. На кадрах видно, что молодые люди избивают болельщиков. При этом упавших на асфальт продолжают бить ногами. Очевидцы просят толпу прекратить драку, но те не обращают на это никакого внимания.

Драка между фанатами «Ростова» и «Локомотива» произошла 14 сентября после матча, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Молодые люди устроили побоище с москвичами возле бара в центре Ростова-на-Дону. Одному из пострадавших потребовалась помощь врачей. Факт потасовки подтвердили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«Проходившие мимо граждане сообщили об увиденном сотрудникам полиции. Прибывшие на место полицейские задержали двоих правонарушителей», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, полицейские уже установили личности всех дравшихся болельщиков. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» проходила 14 сентября и завершилась нулевой ничьей.